Pakistanda məscid yaxınlığında törədilən terrorda ölənlərin sayı 31-ə çatıb
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2026
- 08:50
Pakistanın Xayber-Paxtunxva əyalətində məscid yaxınlığında törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
Mənbənin sözlərinə görə, ölənlərdən 16-sı polis əməkdaşıdır. Bundan başqa hadisə zamanı 100-dən çox insan yaralanıb.
Bundan başqa terrorçularla baş verən atışma zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları altı yaraqlı zərərsizləşdirib.
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