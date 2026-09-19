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    Pakistanda məscid yaxınlığında törədilən terrorda ölənlərin sayı 31-ə çatıb

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2026
    • 08:50
    Pakistanda məscid yaxınlığında törədilən terrorda ölənlərin sayı 31-ə çatıb

    Pakistanın Xayber-Paxtunxva əyalətində məscid yaxınlığında törədilən terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Agence France-Presse" (AFP) hüquq-mühafizə orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Mənbənin sözlərinə görə, ölənlərdən 16-sı polis əməkdaşıdır. Bundan başqa hadisə zamanı 100-dən çox insan yaralanıb.

    Bundan başqa terrorçularla baş verən atışma zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları altı yaraqlı zərərsizləşdirib.

    Terror aktı Pakistan
    Число жертв теракта на северо-западе Пакистана превысило 30
    Death toll from attack at police HQ in Pakistan rises to 31

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