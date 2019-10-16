​Число жертв тайфуна “Хагибис” в Японии возросло до 74

Список погибших в Японии в результате удара мощного тайфуна “Хагибис” возрос до 74 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

По его данным, 11 человек числятся пропавшими без вести, более 220 получили различные травмы. Наибольшее число погибших и пострадавших приходится на префектуры Фукусима и Мияги на северо-востоке главного острова страны Хонсю, а также на префектуру Канагава, которая примыкает к Токио с юго-запада.

Сейчас без электроэнергии остаются примерно 13 тыс. квартир и частных домов в районе Токио, в 130 тыс. по всей стране - нет водоснабжения.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов зафиксированы более чем в 50 местах.