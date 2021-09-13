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Число жертв тайфуна "Консон" на Филиппинах достигло 17 человек

Число жертв тайфуна "Консон" на Филиппинах достигло 17 человек Число жертв стихийных бедствий и аварий, вызванных тайфуном "Консон" на Филиппинах, достигло 17.
Другие страны
13 сентября 2021 г. 07:26
Число жертв тайфуна Консон на Филиппинах достигло 17 человек

Число жертв стихийных бедствий и аварий, вызванных тайфуном "Консон" на Филиппинах, достигло 17.

Как передает Report, об этом сообщает местный орган Philstar со ссылкой на Национальный совет Филиппин по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC).

Отмечается, что тайфун унес жизни еще 14 человек.

В центральной части страны повреждения получили около девяти тыс. зданий, движение транспорта ограничено.

В списке пропавших числятся семь человек. Ураган затронул свыше 313 тыс. человек.

На Филиппинах ежегодно помимо сезонных муссонных дождей происходят около 20 тайфунов и ураганов.

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Версия на азербайджанском языке Filippində "Konson" qasırğası qurbanlarının sayı 17 nəfərə çatıb

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