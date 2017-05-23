Число жертв протестов в Венесуэле увеличилось до 55 человек

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Число жертв протестов, идущих в Венесуэле с начала апреля против политики правительства Николаса Мадуро, возросло до 55 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает венесуэльский портал Universal.

По информации, только за минувший понедельник были убиты семь человек: шестеро в штате Баринас и один в столице Каракасе. Все погибшие получили огнестрельные ранения.

Таким образом, общее число жертв протестных акций увеличилось до 55 человек. Прокуратура Венесуэлы назначила специальных прокуроров для расследования обстоятельств гибели людей.