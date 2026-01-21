Число жертв пожара в ТЦ в Карачи возросло до 60 человек
- 21 января, 2026
- 17:14
Число погибших в результате пожара в здании Gul Plaza в Карачи (Пакистан) возросло до 60 человек.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.
Замначальника полиции Южного округа Сайед Асад Раза сообщил журналистам о том, что в магазине торгового центра были обнаружены тела еще 30-ти погибших.
На данный момент идентифицированы тела 11 человек.
Он сказал, что пока никаких доказательств теракта в связи с пожаром в торговом центре не обнаружено.
Отметим, что вечером 17 января на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе Карачи, произошло возгорание. Пожар удалось потушить только спустя 33 часа. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.