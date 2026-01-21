Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Число жертв пожара в ТЦ в Карачи возросло до 60 человек

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 17:14
    Число погибших в результате пожара в здании Gul Plaza в Карачи (Пакистан) возросло до 60 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.

    Замначальника полиции Южного округа Сайед Асад Раза сообщил журналистам о том, что в магазине торгового центра были обнаружены тела еще 30-ти погибших.

    На данный момент идентифицированы тела 11 человек.

    Он сказал, что пока никаких доказательств теракта в связи с пожаром в торговом центре не обнаружено.

    Отметим, что вечером 17 января на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе Карачи, произошло возгорание. Пожар удалось потушить только спустя 33 часа. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

    Пакистан Карачи пожар торговый центр
    Kəraçidəki ticarət mərkəzində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb

