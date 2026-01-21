İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kəraçidəki ticarət mərkəzində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 17:22
    Kəraçidəki ticarət mərkəzində ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb

    Pakistanın Kəraçi şəhərindəki "Gul Plaza" ticarət mərkəzinin binasında baş verən yanğında ölənlərin sayı 60 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Geo TV" telekanalı yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Cənub dairəsinin polis rəisinin müavini Sayed Əsəd Raza jurnalistlərə ticarət mərkəzindəki mağazada daha 30 nəfərin meyitinin aşkar edildiyini bildirib.

    Hazırda 11 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib.

    O bildirib ki, hələlik ticarət mərkəzindəki yanğınla bağlı terror aktına dair heç bir sübut aşkar edilməyib.

    Qeyd edək ki, yanvarın 17-də axşam Kəraçidə yerləşən ticarət kompleksinin birinci mərtəbəsində yanğın baş verib. Yanğını 33 saatdan sonra söndürmək mümkün olub.

    İlkin məlumata görə, hadisəyə elektrik naqillərindəki qısaqapanma səbəb olub.

    Pakistan yanğın
    Число жертв пожара в ТЦ в Карачи возросло до 60 человек

    Son xəbərlər

    18:08

    Belçika klubunun futbolçularını daşıyan təyyarə Astana hava limanında problemlə üzləşib

    Futbol
    18:08

    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycanın enerji sistemləri TRIPP çərçivəsində birləşdiriləcək

    Region
    18:04

    İsveç hərbçiləri təlimlərlə bağlı kəşfiyyatı başa çatdırıb və Qrenlandiyanı tərk edib

    Digər ölkələr
    17:53

    Azərbaycan Ukraynaya karbamid satışından qazancını kəskin artırıb

    ASK
    17:51

    "Moody`s" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib

    Maliyyə
    17:42
    Foto
    Video

    Şabranda 14 yaşayış binası qəzalı vəziyyətə düşüb, icra hakimiyyəti təmir işlərinə başlanılacağını deyir

    Hadisə
    17:41

    Baş katib: Rusiyanın NATO ölkələrinə təhdidləri artıb

    Digər ölkələr
    17:39

    Azərbaycanın təsisçi üzv statusu - Regional aktordan qlobal tərəfdaşa transformasiya - ŞƏRH

    Analitika
    17:38

    Özbəkistan Prezidenti Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanmasında iştirak üçün Davosa yola düşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti