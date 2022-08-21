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Число жертв паводка на северо-западе Китая увеличилось до 26

Число жертв паводка на северо-западе Китая увеличилось до 26 Число погибших в результате паводка в провинции Цинхай на северо-западе КНР возросло до 26, еще пять человек числятся пропавшими без вести.
Другие страны
21 августа 2022 г. 15:35
Число жертв паводка на северо-западе Китая увеличилось до 26

Число погибших в результате паводка в провинции Цинхай на северо-западе КНР возросло до 26, еще пять человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно, информации на 12:00 по бакинскому времени, спасти удалось 23 человека.

Отметим, что 19 сентября сообщалось о 23 погибших и восьми пропавших без вести.

Паводок возник 18 сентября в уезде Датун, который подчиняется городу Синин - административному центру провинции. По оценке властей, в зоне бедствия оказались свыше 6,2 тыс. жителей.

С начала августа количество осадков в регионе превысило средний уровень за последние 50 лет.

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