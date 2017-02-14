Число жертв опрокидывания экскурсионного автобуса на Тайване достигло 34

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Жертвами опрокидывания экскурсионного автобуса на острове Тайвань стали 34 человека.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник местное издание China Times.

Инцидент произошел на шоссе недалеко от города Тайбэй. В салоне в момент аварии, по уточненным данным, находились 44 человек. Ранее сообщалось о 32 погибших.

Как сообщила местная полиция, водитель автобуса, вероятно, превысил допустимую на этом участке дороги скорость. Отмечается, что на участке дороги, где произошла авария, разрешенная скорость составляет 40 километров в час, а автобус ехал со скоростью 60 километров в час.