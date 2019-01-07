Число жертв оползня в Индонезии превысило 30 человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Число жертв оползня, вызванного проливными дождями в городе Сукабуми в индонезийской провинции Западная Ява, достигло 31.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщил журналистам представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво.

По его словам, ещё два человека считаются пропавшими без вести. Ранены три человека, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Тридцать домов остались под водой. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате оползней, сошедших на жилые дома в индонезийской провинции Западная Ява.