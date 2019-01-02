По меньшей мере 15 человек погибли в результате схода оползней в Индонезии

Баку. 2 января REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли в результате оползней, сошедших на жилые дома в индонезийской провинции Западная Ява. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители местных властей.

Более 30 домов оказались погребены, пропавшими считаются по меньшей мере 20 человек. Причиной трагедии стали проливные дожди.

В настоящее время спасатели возобновили поиски пострадавших, прерванные ранее из-за продолжающихся ливней.