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    Число жертв нападения на мечеть в Египте достигло 309 человек

    Среди погибших числятся 27 детей

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв нападения на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте выросло до 309 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Анадолу, об этом сообщшает управление здравохранени северного Синая.

    Среди погибших числятся 27 детей. Ранения получили 109 человек.

    В пятницу в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, произошел взрыв во время молитвы, после которого нападавшие открыли огонь по людям, выбегающим из мечети. Очевидцы сообщали, что боевики обстреливали скорые, прибывающие за пострадавшими.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что атака не останется безнаказанной. Он отметил, что жертвы атаки будут отомщены, а Египет продолжит свою войну против терроризма.

    В Египте объявлен трехдневный траур.

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