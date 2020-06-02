​Число жертв коронавируса по всему миру превысило 371 тыс. человек

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 6 миллионов, скончались более 371 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зафиксировано 122 917 случаев заражения, умерли 4 тысячи человек. Таким образом, общее число случаев COVID-19 составляет 6 057 853, скончались за все время 371 166 заболевших.

Наибольшее число заражений выявлено в Северной и Южной Америке - 2 817 232.