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Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 2 млн

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 2 млн За сутки в стране от COVID-19 умерли свыше 800 человек
Другие страны
7 августа 2020 г. 09:57
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 2 млн

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за сутки на 62 538 и составило 2 027 074.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте.

Таким образом, число инфицированных в стране превысило 2 млн. За минувшие 24 часа в Индии был также установлен новый рекорд суточного прироста числа инфицированных, который впервые превысил 60 тыс. Предыдущий рекорд был установлен 1 августа и составлял 57 118.

По информации Минздрава, число умерших из-за коронавируса выросло за сутки на 886 и достигло 41 585. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает пятое место по числу смертельных случаев после США, Бразилии, Мексики и Великобритании. По общему числу инфицированных страна занимает третье место, уступая только США и Бразилии.

Как указывает министерство, в настоящее время в Индии проходят лечение 607 384 пациента с коронавирусной инфекцией, число выздоровевших составило 1 378 105. Коэффициент выздоровления составляет 67,98%. Этот показатель в стране постоянно растет.

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Версия на английском языке India: Number of confirmed COVID-19 cases surpasses 2 mln

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