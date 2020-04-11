Число заразившихся коронавирусом американских военных выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа американского авианосца Theodore Roosevelt возросло до 447.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, информация об этом появилась 10 апреля на сайте ВМС США.

"По состоянию на 10 апреля 92% членов экипажа Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксировано 447 положительных и 3 248 отрицательных результатов. 3 155 членов команды покинули корабль", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 155 заразившихся на авианосце.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, была зафиксирована на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt в конце марта. Командир судна Бретт Крозье был освобожден от должности после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и. о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся. Впоследствии Модли извинился за свои слова, а 7 апреля покинул свой пост.