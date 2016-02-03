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    ​Число зараженных вирусом Зика в Мексике выросло до 34

    Власти пострадавших штатов усилили профилактику

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Мексике число зараженных вирусом Зика достигло 34 человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти пострадавших штатов усилили профилактику.

    "Это новое заболевание для стран Америки, которое начало распространяться в прошлом году, и к настоящему времени в Мексике мы имеем 34 подтвержденных случая заражения, - констатировала министр здравоохранения страны Мерседес Хуан Лопес. - Мексика более года готовилась к появлению этого заболевания".

    Напомним, что сильнее всего от вируса пока пострадала Бразилия, где отмечены 4180 вызванных вирусом случаев микроцефалии у младенцев.

    Единичные случаи заболевания отмечены в европейских странах - Швеции, Португалии, Дании.

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