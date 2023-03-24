Число задержанных на акциях протеста во Франции превысило 450

Число задержанных на демонстрациях против пенсионной реформы во всей Франции возросло до 457.
Как передает Report, об этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в эфире телеканала CNEWS.
"457 задержанных по всей Франции. Число раненых полицейских и жандармов составляет 441", - сказал он.
Напомним, что правительство Франции одобрило пенсионную реформу в обход парламента 16 марта. Инициатором такого решения называют президента страны. Рейтинг Макрона на фоне пенсионной реформы упал до самого низкого уровня за четыре года.
Документ предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.