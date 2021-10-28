Число умерших из-за COVID-19 в мире превысило 5 млн

Общее число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн.

Общее число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, к настоящему моменту в мире зарегистрировано 5 002 643 летальных исхода из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией. Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 245 млн человек.

О первой смерти стало известно 11 января 2020 года.

Летальность новой инфекции составляет 2,03%.

Больше всего смертей зарегистрировано в США - свыше 740 тыс., это примерно 1,6% от всех заразившихся в стране. На втором месте находится Бразилия (более 606 тыс. смертей из 21,8 млн заразившихся), на третьем - Индия, где из 34,2 млн заболевших умерли 456 тыс.