Число умерших из-за COVID-19 в мире превысило 5 млн

Общее число умерших из-за коронавируса в мире превысило 5 млн.
Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, к настоящему моменту в мире зарегистрировано 5 002 643 летальных исхода из-за заболевания, вызываемого новой инфекцией. Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 245 млн человек.
О первой смерти стало известно 11 января 2020 года.
Летальность новой инфекции составляет 2,03%.
Больше всего смертей зарегистрировано в США - свыше 740 тыс., это примерно 1,6% от всех заразившихся в стране. На втором месте находится Бразилия (более 606 тыс. смертей из 21,8 млн заразившихся), на третьем - Индия, где из 34,2 млн заболевших умерли 456 тыс.