Число спасенных Италией у берегов Ливии мигрантов достигло 4,4 тысячи

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Количество мигрантов, спасенных у берегов Ливии в ходе совместной операции ВМС, береговой охраны и финансовой гвардии Италии, увеличилось до 4,4 тысяч человек, сообщается в заявлении береговой охраны Италии, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о спасении трех тысяч человек.

Поисково-спасательная операция стала одной из крупнейших за последнее время, утверждает агентство Рейтер. Всего в ней принимали участие более десяти кораблей и катеров, в том числе по одному кораблю Норвегии и Ирландии, а также несколько вертолетов.

Как сообщил в субботу вечером представитель береговой охраны Италии, беженцы находились на семи небольших судах и 16 надувных лодках, никто из них не пострадал.

Всего с начала 2015 года, по данным Международной организации по миграции, во время попыток добраться в Европу через Средиземное море были спасены около 188 тысяч человек. За этот же период был установлен факт гибели более 2 тысяч мигрантов.

Спасение беженцев в Средиземноморье проводится в рамках операции Евросоюза "Тритон", которая стартовала 1 ноября 2014 года. В миссии участвует 21 страна-член ЕС. На внеочередном саммите ЕС 23 апреля европейские лидеры решили увеличить бюджет данной миссии с 3 до почти 10 миллионов евро в месяц.