Число смертей из-за коронавируса в США превысило отметку в 700 тыс.

Число жителей США, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек.

Число жителей США, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его данным, всего в стране на данный момент зафиксировано 43 615 149 эпизодов инфицирования коронавирусом, число смертельных случаев составляет 700 258.

В сентябре в Соединенных Штатах выявляли в среднем около 120 тыс. заразившихся в сутки, что является самым высоким показателем в мире.

США являются лидером по числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Второе место в мире по числу заболевших принадлежит Индии, где выявлено 33 766 707 случаев заражения. На третьем месте Бразилия, где отмечен 21 445 651 случай инфицирования.