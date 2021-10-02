О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число смертей из-за коронавируса в США превысило отметку в 700 тыс.

Число смертей из-за коронавируса в США превысило отметку в 700 тыс. Число жителей США, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек.
Другие страны
2 октября 2021 г. 09:22
Число смертей из-за коронавируса в США превысило отметку в 700 тыс.

Число жителей США, умерших от последствий коронавирусной инфекции, превысило 700 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его данным, всего в стране на данный момент зафиксировано 43 615 149 эпизодов инфицирования коронавирусом, число смертельных случаев составляет 700 258.

В сентябре в Соединенных Штатах выявляли в среднем около 120 тыс. заразившихся в сутки, что является самым высоким показателем в мире.

США являются лидером по числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Второе место в мире по числу заболевших принадлежит Индии, где выявлено 33 766 707 случаев заражения. На третьем месте Бразилия, где отмечен 21 445 651 случай инфицирования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da koronavirusdan ölənlərin sayı 700 min nəfəri ötüb

Другие новости из категории

Власти Малави задействовали военных для разгона протестующих водителей
Власти Малави задействовали военных для разгона протестующих водителей
2 октября 2021 г. 08:33
Супруга Саакашвили обратилась к властям Украины с просьбой о помощи
Супруга Саакашвили обратилась к властям Украины с просьбой о помощи
2 октября 2021 г. 07:32
Суд в Париже огласит приговор по делу экс-помощника Макрона в ноябре
Суд в Париже огласит приговор по делу экс-помощника Макрона в ноябре
2 октября 2021 г. 06:52
Северная Корея оставила без ответа предложения США о диалоге
Северная Корея оставила без ответа предложения США о диалоге
2 октября 2021 г. 06:14
ООН: К концу 2022 году можно вакцинировать от коронавируса весь мир
ООН: К концу 2022 году можно вакцинировать от коронавируса весь мир
2 октября 2021 г. 05:32
США отреагировал на задержание Саакашвили
США отреагировал на задержание Саакашвили
2 октября 2021 г. 03:00
Экс-президента Аргентины вызвали на допрос
Экс-президента Аргентины вызвали на допрос
2 октября 2021 г. 02:38
В Афганистане боевики ИГ убили четверых талибов
В Афганистане боевики ИГ убили четверых талибов
1 октября 2021 г. 20:53
В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом
В Аризоне два человека погибли при столкновении вертолета с самолетом
1 октября 2021 г. 20:40
В Швейцарии установили награду за каждого нового вакцинированного
В Швейцарии установили награду за каждого нового вакцинированного
1 октября 2021 г. 19:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi