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Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 204 тысячи

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 204 тысячи Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 204 тысячи, скончался 1 731 человек.
Другие страны
12 января 2021 г. 18:14
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 204 тысячи

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 204 тысячи, скончался 1 731 человек.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие 24 часа медики зафиксировали в США 204 652 случая заражения COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, в общей сложности в США выявили более 22,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 376 тысяч пациентов с диагностированным COVID-19.

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