Число пострадавших в результате землетрясения в Пакистане превысило 640 - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 38 человек погибли, более 640 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло во вторник в восточной части Пакистана на границе с Индией.

Как передает Report, об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в среду.

"В общей сложности в двух провинциях Пакистана, пострадавших от землетрясения, погибли 38 человек, получили травмы 646, - отметили в пресс-службе. - Частично или полностью разрушены порядка 454 жилых домов". "В результате ЧП частично был разрушен мост, соединяющий города Мирпур и Бхимдер", - добавили в ведомстве.

***13:50

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло накануне в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, увеличилось до 34, пострадали 459 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Представители районной администрации Мирпура сообщили, что 160 человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии.

Отметим, что подземные толчки ощущались на большей части северного и северо-восточного Пакистана, в том числе в столице республики Исламабаде.