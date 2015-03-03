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    Число пострадавших в результате землетрясения в Китае возросло до 50 человек

    Стихией разрушены или сильно повреждены более 15 тыс домов

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,5 в юго-западной китайской провинции Юньнань возросло до 50 человек. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

    Стихией разрушены или сильно повреждены более 15 тыс домов.

    К настоящему моменту в районе бедствия частично восстановлена подача воды и электроэнергии. На ликвидацию последствий землетрясения выделено 4 млн юаней (650,4 тыс.долларов США).

    Провинция Юньнань - один из самых сейсмически активных регионов Китая. Последнее крупное землетрясение произошло здесь в августе 2014 года. Тогда погибли более 600 человек.

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