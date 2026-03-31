Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Число пострадавших в Израиле с начала войны с Ираном превысило 6,1 тыс. человек

    Другие страны
    31 марта, 2026
    • 11:54
    Число пострадавших в Израиле с начала войны с Ираном превысило 6,1 тыс. человек

    С начала совместной американо-израильской военной операции против Ирана, число пострадавших в Израиле достигло 6131 человека.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны в соцсетях.

    Отмечается, что в настоящее время в израильских больницах находятся 118 человек, из них 18 находятся в тяжелом или критическом состоянии.

    В ведомстве отметили, что с 28 февраля, число погибших военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигло 10 человек.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Министерство здравоохранения Израиля Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке

