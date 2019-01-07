Число пострадавших в Иране после землетрясения возросло до 75 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Число пострадавших в Иране в результате землетрясения магнитудой 5,7 балла, зафиксированного в воскресенье на ирано-иракской границе, возросло до 75 человек.

Как передаёт Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно информации, за медицинской помощью после землетрясения обратились 75 человек. Одного пострадавшего госпитализировали.

Ранее представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ИРИ Моджтаба Халиди заявил, что никто из этих людей не пострадал в результате землетрясения: травмы были вызваны страхом и бегством.

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Более 30 человек обратились в больницы в Иране с различными травмами после произошедшего в воскресенье землетрясения у ирано-иракской границы.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ИРИ Моджтаба Халиди.

«Никто из этих людей не пострадал в результате землетрясения, травмы были вызваны страхом и бегством», – заявил Халиди в интервью агентству IRNA.

По его словам, в больницу обратился 31 человек, большинство – 29 человек – отпустили домой. Двоим пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло в районе ирано-иракской границы в воскресенье.

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Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,7 балла было зафиксировано в воскресенье на границе Ирака и Ирана.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 133 километрах к северо-востоку от столицы Ирака Багдада (население около 5,6 миллиона жителей). Очаг залегал на глубине 49 километров.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Напомним, что в результате землетрясения на ирано-иракской границе в конце ноября 2018 года пострадали 634 человека.