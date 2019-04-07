Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Тбилиси возросло до 8 - ОБНОВЛЕНО

Восемь человек пострадали в результате взрыва в воскресенье в одной из квартир жилого дома, расположенного в Дигомском районе Тбилиси.

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом сказал глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко.

По его словам, состояние пострадавших средней тяжести. «Двум пациентам требуется особое внимание, у них отмечаются ожоги дыхательных путей. Врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни», - сказал Сергеенко.

Сообщается, что посреди пострадавших есть 7-месячный ребенок.

*** 13:25

Четыре человека пострадали в результате взрыва в воскресенье в одной из квартир жилого дома, расположенного в Дигомском районе Тбилиси.

Как передаёт грузинское бюро Report, пострадавшие размещены в больницы. Сообщается, что у одного из них тяжелое состояние.

Взрывом разрушило стену квартиры. На месте работают пожарно-спасательных бригады и машины скорой помощи.