Число пострадавших при атаке РФ на Запорожье возросло до 34 человек
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 22:40
В результате российской атаки на Запорожскую область Украины в ночь на субботу число пострадавших достигло 34 человек.
Как передает Report, об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.
"По состоянию на 19:00 (20:00 по Баку) субботы до 34 человек увеличилось число пострадавших в результате массированной атаки", - написала она в телеграм-канале.
По ее словам, работы по ликвидации продолжаются. Коммунальные службы уже вывезли более 100 тонн мусора.
Ранее сообщалось, что Россия осуществила самый массированный удар в ночь на субботу по Запорожью, нанеся 613 ударов по 15 населенным пунктам региона. На тот момент говорилось об одном погибшем и 21 пострадавшем.
Последние новости
23:50
Во Франции призвали к созданию союза правых сил в противовес МакронуДругие страны
23:38
Пожар на рынке Волгограда ликвидирован - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
23:35
В Гяндже три человека пострадали в ДТППроисшествия
23:23
В TƏBİB сообщили о состоянии мужчины, получившего ножевые ранения в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:19
Эрдоган отбыл с визитом в КитайВ регионе
23:14
NYT: Израиль в июне ликвидировал иранских командиров, отследив их через телефонДругие страны
22:59
В Газе около 20 человек погибли в результате израильского обстрела жилого домаДругие страны
22:40
Число пострадавших при атаке РФ на Запорожье возросло до 34 человекДругие страны
22:36