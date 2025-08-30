Число пострадавших при атаке РФ на Запорожье возросло до 34 человек

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    В результате российской атаки на Запорожскую область Украины в ночь на субботу число пострадавших достигло 34 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

    "По состоянию на 19:00 (20:00 по Баку) субботы до 34 человек увеличилось число пострадавших в результате массированной атаки", - написала она в телеграм-канале.

    По ее словам, работы по ликвидации продолжаются. Коммунальные службы уже вывезли более 100 тонн мусора.

    Ранее сообщалось, что Россия осуществила самый массированный удар в ночь на субботу по Запорожью, нанеся 613 ударов по 15 населенным пунктам региона. На тот момент говорилось об одном погибшем и 21 пострадавшем.

