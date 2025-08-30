    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 23:34
    Rusiyanın Zaporojyeyə hücumunda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb

    Rusiyanın şənbə günü gecə saatlarında Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye Şəhər Şurasının katibi Reqina Xarçenko bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dağıntıların təmizləməsi işləri davam edir. Kommunal xidmətlər artıq 100 tondan çox zibil çıxarıb.

    Daha əvvəl xəbər verilib ki, Rusiya ən kütləvi zərbəni şənbə gecəsi Zaporojyeyə endirib. Regionun 15 yaşayış məntəqəsinə 613 zərbə endirilib. Həmin vaxt bir nəfərin öldüyü, 21 nəfərin yaralandığı bildirilirdi. 

    Число пострадавших при атаке РФ на Запорожье возросло до 34 человек

