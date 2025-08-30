Rusiyanın Zaporojyeyə hücumunda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 23:34
Rusiyanın şənbə günü gecə saatlarında Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye Şəhər Şurasının katibi Reqina Xarçenko bildirib.
Onun sözlərinə görə, dağıntıların təmizləməsi işləri davam edir. Kommunal xidmətlər artıq 100 tondan çox zibil çıxarıb.
Daha əvvəl xəbər verilib ki, Rusiya ən kütləvi zərbəni şənbə gecəsi Zaporojyeyə endirib. Regionun 15 yaşayış məntəqəsinə 613 zərbə endirilib. Həmin vaxt bir nəfərin öldüyü, 21 nəfərin yaralandığı bildirilirdi.
Son xəbərlər
23:38
"At gücü" - klassik avtomobillərin yürüşü və çövkən oyunu keçirilibDaxili siyasət
23:34
Rusiyanın Zaporojyeyə hücumunda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıbDigər ölkələr
23:18
Cəlilabadda bıçaqlanan 46 yaşlı kişinin durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
23:13
Ərdoğan Çinə səfərə gedibRegion
23:11
"Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıbFutbol
23:11
İsrailin Qəzzada yaşayış binasını atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölübDigər ölkələr
22:59
Estoniya yaxın illərdə ÜDM-in 5 %-dən çoxunu müdafiəyə ayırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
22:41
Avropa Şurasının baş katibi xəstəxanaya yerləşdirilibDigər ölkələr
22:36