    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    ВС РФ нанесли массированный удар по Запорожью, есть погибший и более 20 пострадавших

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 08:50
    ВС РФ нанесли массированный удар по Запорожью, есть погибший и более 20 пострадавших

    В Запорожской области Украины в результате атак ВС РФ погиб один человек, пострадали 21, среди них трое детей.

    Как передает Report, об этом сообщил начальник областной военной администрации Украины Иван Федоров в своем Telegram-канале.

    По его данным, за последние сутки по территории региона нанесены ракетные и авиаудары, велся артиллерийский огонь, применялись беспилотники и реактивные системы залпового огня. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и объекты инфраструктуры.

    российско-украинская война   ракетный удар   ВСУ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rusiya ordusu Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Последние новости

    10:08

    Азербайджанская нефть подорожала на 0,62%

    Энергетика
    10:02

    Фонд образовательных студенческих кредитов выбрал аудитора

    Финансы
    09:49

    Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов

    Экология
    09:48

    Генштаб Украины заявил о поражении нефтяных объектов РФ

    Другие страны
    09:37

    Премьер Канады осудил нападение на пожилую еврейскую женщину в Оттаве

    Другие страны
    09:34

    В Нахчыване мужчина обманул около 40 человек на 35 тыс. манатов

    Происшествия
    09:31

    В Индонезии три человека погибли в результате поджога здания городского совета

    Другие страны
    09:24

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.08.2025)

    Финансы
    09:15

    Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

    Внешняя политика
    Лента новостей