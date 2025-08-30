ВС РФ нанесли массированный удар по Запорожью, есть погибший и более 20 пострадавших

В Запорожской области Украины в результате атак ВС РФ погиб один человек, пострадали 21, среди них трое детей.

Как передает Report, об этом сообщил начальник областной военной администрации Украины Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его данным, за последние сутки по территории региона нанесены ракетные и авиаудары, велся артиллерийский огонь, применялись беспилотники и реактивные системы залпового огня. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и объекты инфраструктуры.