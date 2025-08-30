Rusiya ordusu Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 08:59
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumları nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 1 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Ukraynanın Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov özünün teleqram kanalında məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, son 24 saat ərzində region ərazisinə raket və hava zərbələri endirilib, artilleriya atəşi keçirilib, pilotsuz uçuş aparatları və reaktiv yaylım atəşi sistemlərindən istifadə edilib. Yaşayış binalarına, yardımçı tikililərə, avtomobillərə və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib.
