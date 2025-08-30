    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Rusiya ordusu Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 08:59
    Rusiya ordusu Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumları nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 1 nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Ukraynanın Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorov özünün teleqram kanalında məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, son 24 saat ərzində region ərazisinə raket və hava zərbələri endirilib, artilleriya atəşi keçirilib, pilotsuz uçuş aparatları və reaktiv yaylım atəşi sistemlərindən istifadə edilib. Yaşayış binalarına, yardımçı tikililərə, avtomobillərə və infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib.

    Rusiya   Ukrayna   Hücum  
    Rus Versiası Rus Versiası
    ВС РФ нанесли массированный удар по Запорожью, есть погибший и более 20 пострадавших

    Son xəbərlər

    10:21

    Azərbaycanın MDB ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 26 % artıb

    Biznes
    10:16

    Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:04

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində sonuncu matçını keçirəcək

    Futbol
    10:03

    Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıb

    Energetika
    09:54

    Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın neft obyektlərinə zərbə endirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    09:49

    İndoneziyada şəhər şurasının binası yandırılıb, üç nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:43

    Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçib

    Maliyyə
    09:24

    Son bir həftədə yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    09:22

    Rusiyanın daimi nümayəndəsi: MDB Azərbaycan və Ermənistanın təşkilatın işində maraqlı olduğunu görür

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti