Число погибших в Шри-Ланке иностранных граждан возросло до 42 человек

Число иностранных граждан, погибших в серии взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки 21 апреля, возросло до 42 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД островного государства.

Согласно данным внешнеполитического ведомства Шри-Ланки, среди погибших граждане Бангладеш (1 человек), Японии (1 человек), Нидерландов (1 человек), Португалии (1 человек), Швейцарии (1 человек), США (1 человек), Саудовской Аравии (2 человека), Испании (2 человека), Турции (2 человека), Дании (3 человека), Китая (4 человека), Великобритании (6 человек), Индии (11 человек).

В списке также числятся люди с двойным гражданством: два человека, имеющих паспорта Великобритании и США, два человека с гражданством Австралии и Шри-Ланки, один человек с паспортами Швейцарии и Нидерландов и еще один с паспортами Нидерландов и Шри-Ланки.

Отметим, что еще 12 иностранных граждан, пропавших без вести, могут оставаться в числе неопознанных жертв. На данный момент только пятеро иностранцев проходят лечение в медучреждениях.

В заявлении также говорится, что тела 25 иностранцев были отправлены в их родные страны.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть - в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой - в Дехивале на западе острова, восьмой - в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.