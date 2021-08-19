О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 189

Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 189 Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 189, ранены более 12 тыс. человек.
Другие страны
19 августа 2021 г. 08:26
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 189

Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 189, ранены более 12 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило управление гражданской защиты республики.

По данным ведомства, 1 832 человека погибли в департаменте Юг, 218 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двое - в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано 12 268 раненых.

Более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Haitidə zəlzələ qurbanlarının sayı 2 189 nəfərə çatıb

Самое важное

Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
Россия не планирует отправлять военный контингент в Афганистан
19 августа 2021 г. 01:43
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами  
18 августа 2021 г. 22:53
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
Офицер спецназа спустя 29 лет посетил место гибели отца в Шуше
18 августа 2021 г. 10:35
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
Президент: Подлинное название этих мест Басаркечяр, Гёйчя, это древняя азербайджанская земля
17 августа 2021 г. 11:42
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
Интервью президента каналу CNN Turk - серьезное предупреждение Армении и ее покровителям
16 августа 2021 г. 17:49
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
Российский эксперт: Армения не возобновила свое участие в трехсторонней рабочей группе
16 августа 2021 г. 16:55
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
Завершено следствие по уголовному делу экс-посла Эльдара Гасанова
16 августа 2021 г. 16:20
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
Азербайджан примет участие в детском Евровидении 2021
16 августа 2021 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi