Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 2 189

Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 189, ранены более 12 тыс. человек.

Число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2 189, ранены более 12 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило управление гражданской защиты республики.

По данным ведомства, 1 832 человека погибли в департаменте Юг, 218 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двое - в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано 12 268 раненых.

Более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

