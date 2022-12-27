Число погибших в результате снежного шторма в США превысило 50 человек

Из-за снежной бури и холода в США погибли уже 57 человек.

Из-за снежной бури и холода в США погибли уже 57 человек.

Как передает Report, об этом сообщает NBC.

Смертельные случаи выявили в 12 штатах, в том числе в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске, Огайо, Оклахоме, Теннесси и Висконсине. Только в Нью-Йорке погибли 27 человек, в Буффало - 18. Несколько человек были найдены мертвыми в своих автомобилях, некоторые умерли от проблем с сердцем, когда собирали снег. Как минимум один человек умер от отравления угарным газом.

Отметим, что 26 декабря в стране было отменено почти 4 тыс. авиарейсов. В аэропорту Буффало выпало более 49 дюймов снега (1,2 м).

В штате более 20 тыс. человек оставались без света из-за аварий не подстанциях.

На фоне шторма температура воздуха падала до -45°C. Президент США Джо Байден объявил о режиме ЧС в штате Нью-Йорк. Он распорядился оказать штату помощь на федеральном уровне.