Байден из-за бури объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк

Президент США Джо Байден в понедельник объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежной бури.
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"Президент Байден сегодня объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури, начавшейся 23 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Байден уполномочил Министерство внутренней безопасности страны и специалистов Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям прилагать усилия по оказанию помощи жителям.
На прошлой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значений.
Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули около 175 млн американцев, которые живут в центральной и восточной части страны. Сообщается, что непогода сохранится и на этой неделе.