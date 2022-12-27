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Байден из-за бури объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк

Байден из-за бури объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк Президент США Джо Байден в понедельник объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежной бури.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 08:33
Байден из-за бури объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк

Президент США Джо Байден в понедельник объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за снежной бури.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Президент Байден сегодня объявил режим ЧС в штате Нью-Йорк и распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям штата и местных властей по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сильной зимней бури, начавшейся 23 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Байден уполномочил Министерство внутренней безопасности страны и специалистов Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям прилагать усилия по оказанию помощи жителям.

На прошлой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значений.

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули около 175 млн американцев, которые живут в центральной и восточной части страны. Сообщается, что непогода сохранится и на этой неделе.

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