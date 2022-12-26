Число жертв снежной бури в США возросло до 55

Не менее 55 человек погибли в результате снежной бури, охватившей США на выходных.

Не менее 55 человек погибли в результате снежной бури, охватившей США на выходных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NBC.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Гибель людей, вызванная неблагоприятными погодными условиями, была зафиксирована в 12 штатах, среди которых Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси, Канзас.

По словам представителя судебно-медицинской экспертизы, около 25 смертей зафиксированы в приграничном с Канадой округе Эри (штат Нью-Йорк). Сильные порывы ветра и снегопад также привели к отключению электроснабжения тысяч жителей по всему штату, около 15 тыс. человек в городе Буффало остались без электричества, передает телеканал сообщение губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

На прошлой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям.

Из-за непогоды в субботу в США, по данным портала flightaware.com, было отменено более 1,8 тыс. рейсов. По сведениям портала poweroutage.us, из-за снежной бури в стране без электричества остаются более 1 млн домов и предприятий.

Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 175 млн американцев, проживающих в центральной и восточной части страны. Сообщается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и на этой неделе.