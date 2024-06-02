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В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом

В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом На трассе Баку-Газах перевернулся грузовой автомобиль марки "КамАЗ", водитель скончался в больнице.
Происшествия
2 июня 2024 г. 13:17
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом

На трассе Баку-Газах перевернулся грузовой автомобиль марки "КамАЗ", водитель скончался в больнице.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей через районный поселок Каррар.

Так, водитель Галандаров Интигам Исраил оглы 1964 года рождения, двигаясь в направлении Гянджи, потерял управление. В результате грузовик сначала врезался в бетонное ограждение на обочине дороги, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

В результате аварии водитель был серьезно ранен и госпитализирован в Кюрдамирскую центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə “KamAZ” aşıb, ölən var

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