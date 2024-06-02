В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом

На трассе Баку-Газах перевернулся грузовой автомобиль марки "КамАЗ", водитель скончался в больнице.

На трассе Баку-Газах перевернулся грузовой автомобиль марки "КамАЗ", водитель скончался в больнице.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report , инцидент был зафиксирован на участке главной магистрали Баку-Газах, проходящей через районный поселок Каррар.

Так, водитель Галандаров Интигам Исраил оглы 1964 года рождения, двигаясь в направлении Гянджи, потерял управление. В результате грузовик сначала врезался в бетонное ограждение на обочине дороги, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.

В результате аварии водитель был серьезно ранен и госпитализирован в Кюрдамирскую центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.