В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом

На трассе Баку-Газах перевернулся грузовой автомобиль марки "КамАЗ", водитель скончался в больнице.
Как сообщает верхне-ширванское бюро
Так, водитель Галандаров Интигам Исраил оглы 1964 года рождения, двигаясь в направлении Гянджи, потерял управление. В результате грузовик сначала врезался в бетонное ограждение на обочине дороги, а затем перевернулся, выехав на встречную полосу.
В результате аварии водитель был серьезно ранен и госпитализирован в Кюрдамирскую центральную районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.