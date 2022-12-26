Снежный шторм в США унес жизни по меньшей мере 26 человек

Из-за снежной бури и холодов в США за последние дни погибли не менее 26 человек, сотни тысяч людей остались без света.

Из-за снежной бури и холодов в США за последние дни погибли не менее 26 человек, сотни тысяч людей остались без света.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.

"Продолжительный зимний шторм, который принес сильный снегопад, ветер и мороз на существенную часть территории США за неделю, унес жизни по меньшей мере 26 человек и оставил сотни тысяч без электричества", - говорится в сообщении.

"В некоторых районах пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению в считанные минуты", - приводит телеканал заявление национальной метеорологической службы.

По данным сайта PowerOutage.us, около 250 тысяч домов и предприятий в США были остались без электричества в воскресенье, причем половина из них находятся в штатах Нью-Йорк и Мэн.

Электроэнергетические компании просят потребителей экономить электричество, газ и тепло из-за экстремальных погодных условий и возросшей в связи с этим нагрузки на сети.

За 23 и 24 декабря авиакомпании отменили более 8,4 тысяч рейсов, на 25 декабря - более 1 350, говорится в сообщении CNN.

Согласно прогнозам, в конце предстоящей недели в США ожидается долгожданное потепление с температурами выше нормы.