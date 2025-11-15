Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Число погибших в результате оползня в Индонезии возросло до 6

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 13:36
    Число погибших в результате оползня в Индонезии возросло до 6

    Число погибших в результате оползня в индонезийской провинции Центральная Ява возросло до шести, еще 17 человек считаются пропавшими без вести.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Antara, об этом сообщили в субботу местные власти.

    "Мы обнаружили еще три тела, остается найти 17 человек. Мы прилагаем максимум усилий", - заявил заместитель главы национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Буди, слова которого приводит Antara.

    Наибольшие разрушения пришлись на район Чилакап.

    Ранее сообщалось, что в результате оползня, спровоцированного проливными дождями, погибли не менее трех человек.

    Индонезия стихийное бедствие оползень

    Последние новости

    13:42

    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Узбекистан

    Другие
    13:42

    Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о совместных военных учениях - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    13:36

    Число погибших в результате оползня в Индонезии возросло до 6

    Другие страны
    13:26
    Фото

    Вернувшимся в село Мамедбейли семьям вручены ключи от квартир

    Карабах
    13:21

    Румыния решительно осудила обстрел здания посольства Азербайджана в Киеве

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Пласидо Доминго выступил в Центре Гейдара Алиева

    Kультурная политика
    13:12

    Завтра в Баку осадков не ожидается

    Экология
    12:56

    Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%

    Промышленность
    12:53

    КМГ и Узбекнефтегаз подписали соглашение по проекту Жаркын в Казахстане

    Энергетика
    Лента новостей