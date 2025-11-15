Число погибших в результате оползня в Индонезии возросло до 6
Другие страны
- 15 ноября, 2025
- 13:36
Число погибших в результате оползня в индонезийской провинции Центральная Ява возросло до шести, еще 17 человек считаются пропавшими без вести.
Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Antara, об этом сообщили в субботу местные власти.
"Мы обнаружили еще три тела, остается найти 17 человек. Мы прилагаем максимум усилий", - заявил заместитель главы национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Буди, слова которого приводит Antara.
Наибольшие разрушения пришлись на район Чилакап.
Ранее сообщалось, что в результате оползня, спровоцированного проливными дождями, погибли не менее трех человек.
Последние новости
13:42
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в УзбекистанДругие
13:42
Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о совместных военных учениях - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
13:36
Число погибших в результате оползня в Индонезии возросло до 6Другие страны
13:26
Фото
Вернувшимся в село Мамедбейли семьям вручены ключи от квартирКарабах
13:21
Румыния решительно осудила обстрел здания посольства Азербайджана в КиевеВнешняя политика
13:18
Фото
Пласидо Доминго выступил в Центре Гейдара АлиеваKультурная политика
13:12
Завтра в Баку осадков не ожидаетсяЭкология
12:56
Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%Промышленность
12:53