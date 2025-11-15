Число погибших в результате оползня в Индонезии возросло до 6

Число погибших в результате оползня в индонезийской провинции Центральная Ява возросло до шести, еще 17 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Antara, об этом сообщили в субботу местные власти.

"Мы обнаружили еще три тела, остается найти 17 человек. Мы прилагаем максимум усилий", - заявил заместитель главы национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Буди, слова которого приводит Antara.

Наибольшие разрушения пришлись на район Чилакап.

Ранее сообщалось, что в результате оползня, спровоцированного проливными дождями, погибли не менее трех человек.