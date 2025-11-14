Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Индонезии из-за оползня три человека погибли, 20 пропали без вести

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 12:18
    В Индонезии из-за оползня три человека погибли, 20 пропали без вести

    В Индонезии из-за оползня, вызванного ливнями, погибли не менее трех человек, 20 пропали без вести.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя службы по чрезвычайным ситуациям.

    Больше всего от стихийного бедствия пострадала провинция Чилакап. Несколько домов повреждены. В этом районе было объявлено чрезвычайное положение до конца ноября.

    Индонезия оползни ливни

    Последние новости

    12:38

    В субботу в Азербайджане ожидается снег

    Экология
    12:36

    Президент Армении отправится с визитом в Грузию

    В регионе
    12:36

    В Азербайджане среднегодовая инфляция за 10 месяцев приблизилась к 6%

    Финансы
    12:34

    Ильхам Алиев: Растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил

    Инфраструктура
    12:31
    Фото

    AMADA провела круглый стол в рамках госпрограммы по борьбе с наркотиками

    Индивидуальные
    12:28

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции

    Внутренняя политика
    12:22

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    12:18

    В Индонезии из-за оползня три человека погибли, 20 пропали без вести

    Другие страны
    12:17

    Экономика Азербайджана за 10 месяцев выросла на 1,3%

    Финансы
    Лента новостей