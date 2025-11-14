В Индонезии из-за оползня три человека погибли, 20 пропали без вести

В Индонезии из-за оползня, вызванного ливнями, погибли не менее трех человек, 20 пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщает издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя службы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего от стихийного бедствия пострадала провинция Чилакап. Несколько домов повреждены. В этом районе было объявлено чрезвычайное положение до конца ноября.