İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər itkin düşüb
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2025
- 12:51
İndoneziyada güclü yağışların səbəb olduğu torpaq sürüşməsi nəticəsində ən azı 3 nəfər həlak olub, 20 nəfər itkin düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Jakarta Globe" nəşri fövqəladə hallar üzrə xidmətin nümayəndəsinə istinadən bildirib.
Təbii fəlakətdən ən çox Çilakap əyaləti zərər çəkib. Bir neçə ev zədələnib. Bu bölgədə noyabrın sonunadək fövqəladə vəziyyət elan edilib.
Son xəbərlər
12:57
ADY: 10 ayda qatarlar heyvanlarla 48 dəfə toqquşubİnfrastruktur
12:57
Eksternat imtahanları üçün sənəd qəbulu başlayırDigər
12:52
"Qarabağ" azarkeşlərinə "Napoli" ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxırFutbol
12:51
İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
12:49
Foto
Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşübDaxili siyasət
12:43
Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyikRegion
12:39
Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olubEnergetika
12:39
Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcəkRegion
12:35