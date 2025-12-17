WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Amerikalı dünya çempionu karyerasını bitirib

    Fərdi
    • 17 dekabr, 2025
    • 10:26
    Məşhur amerikalı boksçu, WBA, WBO və IBF versiyaları üzrə dünya çempionu olmuş Terens Krouford karyerasını bitirib.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı bu barədə sosial şəbəkə səhifələrində elan edib.

    O, açıqlamasında daha sübut ediləcək heç nəyin qalmadığını və davam etmək istəmədiyini bildirib.

    Qeyd edək ki, 38 yaşlı Krouford orta çəkilərdə də müxtəlif versiyalarda çempionluq kəmərləri qazanıb. Peşəkar rinqdə heç vaxt məğlub olmayan boksçunun hesabında 31-i nokautla olmaqla 42 qələbə var.

    Terens Krouford boks Dünya çempionu

