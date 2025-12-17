Aylıq cəmi 1 %-dən qızıl təminatlı kredit!
- 17 dekabr, 2025
- 10:19
Həyatda bəzən gözlənilməz xərclər və ya təcili planlar ortaya çıxır. Qızıl təminatlı kredit bu hallarda ən əlçatan həll yollarından biridir. İş yeri tələb olunmadan, əvvəlki kredit tarixçəsindən asılı olmayaraq, qızılınızı dəyərləndirərək nağd vəsait əldə etmək mümkündür.
"Yelo Bank" ASC hazırda bu məhsulu daha da sərfəli şərtlərlə təqdim edir: 31 yanvar 2026-cı ilə qədər qızıl təminatlı kredit aylıq cəmi 1 %-dən başlayır və komissiyasız şərtlərlə əldə edilə bilər.
Müştərilərə iki fərqli ödəmə seçimi təqdim olunur:
· Bərabər aylıq ödənişlər – hər ay eyni məbləği ödəməklə rahat büdcə planlaması;
· Güzəştli ödəmə müddəti – bu seçimdə hər ay yalnız kreditin faizi ödənilir, əsas borc isə kredit müddətinin sonunda tam şəkildə qaytarılır.
Kredit başqa üstünlüklərlə də zəngindir: qızılınız yüksək dəyərləndirilir, iş yeri tələb olunmur, kredit tarixçənizdən asılı olmayaraq maliyyə dəstəyi təmin edilir. Zinət əşyalarınız isə unikal nömrəli zərflərdə, seyflərdə tam təhlükəsiz şəraitdə qorunur. Kredit ödənişini isə istənilən bank kartı ilə "Yelo" mobil tətbiqi və yelo.az saytında, yaxud da istənilən "Yelo" filiallarından və yaxud ödəniş terminalları vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür.
Qızılınızı dəyərləndirmək üçün indi ən doğru zamandır. Yelo Bank hər kəsi kampaniyadan faydalanmağa səsləyir. Daha ətraflı: https://ylb.az/48TzK2O.
Qızıl girovu ile kredit haqqında əlavə suallarınız var? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsapp və yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.
"Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!