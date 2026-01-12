İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    12 yanvar, 2026
    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti matçlar keçiriləcək

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, qadınların yarışında iki təxirə salınan görüş baş tutacaq.

    VII turdan təxirə salınan matçda "Milli Aviasiya Akademiyası" evdə "Gənclər"i qəbul edəcək. II turdan təxirə salınan qarşılaşmada isə UNEC evdə "Abşeron"la üz-üzə gələcək.

    Kişi voleybolçuların birinciliyində isə IX tura start veriləcək. "Azərreyl" Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Ordu" ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, hər üç görüş saat 17:00-da başlayacaq.

