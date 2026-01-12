Lökbatanda 66 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 12 yanvar, 2026
- 09:11
Bakıda kişi dəm qazından boğulararaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 1960-cı il təvəllüdlü, Lökbatan qəsəbə sakini Seyfullayev Seyfula İsmayıl oğlu yaşadığı mənzilin hamam otağında çimərkən dəm qazından boğularaq ölüb.
Fakt üzrə Qaradağ rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
