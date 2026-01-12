В Баку 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом
Происшествия
- 12 января, 2026
- 09:30
В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, житель поселка Локбатан Сейфула Сейфуллаев 1960 г.р. был обнаружен мертвым в ванной комнате своей квартиры.
По факту в прокуратуре Гарадагского района проводится расследование.
Последние новости
10:06
Минобороны проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и АгдереАрмия
09:47
Азербайджанские фигуристы завоевали бронзу в БолгарииИндивидуальные
09:43
Амирбеков: Зеленая энергетика открывает новые возможности для Азербайджана и НидерландовВнешняя политика
09:40
В части Бинагадинского района не будет электричестваЭнергетика
09:38
СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 544 человекВ регионе
09:34
В Иркутской области РФ при пожаре в многоквартирном доме погибли два человекаВ регионе
09:30
В Баку 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газомПроисшествия
09:21
Нефть подорожала на опасениях перебоев поставок из Ирана на фоне протестовЭнергетика
09:17