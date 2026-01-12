Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Баку 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 09:30
    В Баку 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    В Баку мужчина скончался от отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, житель поселка Локбатан Сейфула Сейфуллаев 1960 г.р. был обнаружен мертвым в ванной комнате своей квартиры.

    По факту в прокуратуре Гарадагского района проводится расследование.

    поселок Локбатан угарный газ отравление
    Lökbatanda 66 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

