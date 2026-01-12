"Qarabağ", "Zirə" və "Sumqayıt" bu gün Türkiyədə yoxlama oyunlarına çıxacaq
Futbol
- 12 yanvar, 2026
- 09:00
Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Qarabağ", "Zirə" və "Sumqayıt" komandaları bu gün yoxlama oyunu keçirəcəklər.
"Report"un məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi Özbəkistanın "Neftçi" (Fərqanə) klubu ilə üz-üzə gələcək.
"Zirə" Rumıniyanın "Çiksereda", "Sumqayıt" isə Serbiyanın OFK (Belqrad) kollektivini sınağa çəkəcək.
Qeyd edək ki, "Sumqayıt" ilk yoxlama matçında Macarıstanın "Pakş" komandasına uduzub - 1:5.
