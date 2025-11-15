İndoneziyada sürüşmə nəticəsində altı nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 15 noyabr, 2025
- 14:07
İndoneziyanın Mərkəzi Yava əyalətində baş verən sürüşmə nəticəsində altı nəfər ölüb, daha 17-i itkin düşüb.
"Report"un "Antara" xəbər agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb.
Dağıntılar ən çox Çilakap əyalətində qeydə alınıb.
Daha əvvəl güclü yağışların səbəb olduğu sürüşmə nəticəsində ən azı üç nəfərin həlak olduğu bildirilmişdi.
