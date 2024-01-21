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Число погибших в результате наводнений на Филиппинах возросло до 15 человек

Число погибших в результате наводнений на Филиппинах возросло до 15 человек Число погибших в результате оползней и сильных наводнений в регионе Давао на юге Филиппин возросло до 15 человек.
Другие страны
21 января 2024 г. 18:47
Число погибших в результате наводнений на Филиппинах возросло до 15 человек

Число погибших в результате оползней и сильных наводнений в регионе Давао на юге Филиппин возросло до 15 человек.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий (NDRRMC), 13 человек погибли в провинции Давао-де-Оро и двое – в городе Давао.

В ведомстве сообщили, что более 349 тыс. человек пострадали от наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, в пяти провинциях региона Давао на острове Минданао.

Отмечается, что сильные ливни привели к наводнениям и оползням по всему региону.

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Версия на азербайджанском языке Filippində daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıb

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