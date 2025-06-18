Число погибших в результате атаки ВС РФ на Киев возросло до 16

Число погибших в результате массированной атаки украинской столицы Киева подразделениями ВС РФ возросло до 16.

Число погибших в результате массированной атаки украинской столицы Киева подразделениями ВС РФ возросло до 16.

Как передает Report , об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно информации, из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома спасатели извлекли тела еще троих человек, поиски продолжаются.

В ночь на 17 июня российские войска массированно атаковали Украину, выпустив около 500 ударных дронов и десятки ракет, в Киеве наибольшие разрушения были зафиксированы в Соломенском районе, где крылатая ракета Х-101 попала в девятиэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов.

В целом, по данным ГСЧС, в результате атаки погибли 16 человек, еще 134 человека получили ранения.