Число погибших в результате атаки ВС РФ на Киев возросло до 16

Число погибших в результате массированной атаки украинской столицы Киева подразделениями ВС РФ возросло до 16.
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Согласно информации, из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома спасатели извлекли тела еще троих человек, поиски продолжаются.
В ночь на 17 июня российские войска массированно атаковали Украину, выпустив около 500 ударных дронов и десятки ракет, в Киеве наибольшие разрушения были зафиксированы в Соломенском районе, где крылатая ракета Х-101 попала в девятиэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов.
В целом, по данным ГСЧС, в результате атаки погибли 16 человек, еще 134 человека получили ранения.