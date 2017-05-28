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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке увеличилось до 146, еще 112 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 122 погибших и 97 пропавших без вести. Около 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

По данным центра по борьбе со стихийными бедствиями, около двух тысяч домов повреждены или полностью разрушены. Отмечается, что на некоторое время дожди прекратились, что позволило властям доставить товары первой необходимости людям, потерявшим все имущество.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии.