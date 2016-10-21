Число погибших в результате крушения поезда в Камеруне возросло до 53 человек

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате происшедшего в пятницу в Камеруне крушения поезда возросло до 53 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse, которое ссылается на национальное радио этой западноафриканской страны.

Пассажирский поезд следовал из столицы страны, города Яунде в город Дуала, экономический центр и крупнейший город Камеруна. На 120-м километре пути поезд сошел с рельсов. Несколько пассажирских вагонов перевернулись.