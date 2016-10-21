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    Число погибших в результате крушения поезда в Камеруне возросло до 53 человек

    Пассажирский поезд следовал из столицы страны, города Яунде, в город Дуала

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате происшедшего в пятницу в Камеруне крушения поезда возросло до 53 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse, которое ссылается на национальное радио этой западноафриканской страны.

    Пассажирский поезд следовал из столицы страны, города Яунде в город Дуала, экономический центр и крупнейший город Камеруна. На 120-м километре пути поезд сошел с рельсов. Несколько пассажирских вагонов перевернулись.

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